Назвали предварительную причину пожара в Бессоновке

01.06.2020 | 18:44

Сначала было предположение, что в доме погибли люди. К счастью, прогнозы не подтвердились. Три проживающие в нем женщины в момент возгорания строения отсутствовали. Сигнал о чрезвычайном происшествии в Бессоновке на пульт дежурного МЧС поступил около 9:00.

«К месту пожара незамедлительно были направлены пожарные подразделения 23-й пожарной спасательной части. По прибытии было установлено, что открытым огнем горит дом и есть угроза соседним жилым домам. Поэтому на помощь бессоновской пожарной части прибыли сотрудники специализированной пожарной спасательной части. В кратчайшие сроки они локализовали данное загорание, не допустили распространения огня на соседние жилые дома», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Огонь тушили шесть боевых расчетов.

Предварительная причина возгорания деревянного жилого строения - неисправность электропроводки.