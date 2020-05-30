Причины смертельного пожара в Мокшане устанавливают следователи

30.05.2020 | 16:05

Следователи выясняют причины и обстоятельства смертельного пожара, который произошел в рабочем поселке Мокшан в ночь на 30 мая.

По данным следствия, в доме на улице Суворова в Мокшане произошло возгорание. После ликвидации пожара в комнате было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения.

В доме также проживали родственники погибшего. Ранее в региональном ГУ МЧС рассказали, что пожарные спасли 6-летнего ребенка.

При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.