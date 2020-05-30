В Мокшане пожарные спасли из огня шестилетнего ребенка

30.05.2020 | 09:53

В ночь на субботу, 30 мая, в рабочем поселке Мокшан произошел смертельный пожар.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного МЧС в 2:17. На улице Суворова загорелся деревянный дом, крытый шифером.

На ликвидацию возгорания выехало семь человек на трех спецавтомобилях.

«Здание выгорело на площади 30 квадратных метров. Погиб мужчина 1982 года рождения. Спасен ребенок 6 лет», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

23 мая в Мокшане пожар унес жизнь пожилого человека. В доме на улице Победы загорелась квартира на третьем этаже. Соседям удалось вытащить ее хозяина 1946 года рождения, однако признаков жизни он уже не подавал. По предварительным данным, причиной смертельного пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.