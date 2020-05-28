По факту смерти мальчика из Лунинского района возбудили дело

28.05.2020 | 21:44

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика (по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

О случившемся ранее сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«По данным следствия, вечером 3 мая в одном из населенных пунктов Лунинского района мальчик 2010 года рождения играл в гараже, где находилась канистра с бензином. В результате неосторожного обращения с огнем на нем воспламенилась одежда», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Мальчик получил сильные ожоги. Его доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Там он скончался. Произошло это в четверг, 28 мая.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут детально исследованы условия жизни и воспитания ребенка», - подчеркнула Махницкая.

Кроме того, следователи выяснят, проводили ли с данной семьей работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«При наличии оснований их действиям (бездействию) будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировал представитель СУ СК.