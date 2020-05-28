Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|23:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

По факту смерти мальчика из Лунинского района возбудили дело

Печать

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 10-летнего мальчика (по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

О случившемся ранее сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

«По данным следствия, вечером 3 мая в одном из населенных пунктов Лунинского района мальчик 2010 года рождения играл в гараже, где находилась канистра с бензином. В результате неосторожного обращения с огнем на нем воспламенилась одежда», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Мальчик получил сильные ожоги. Его доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Там он скончался. Произошло это в четверг, 28 мая.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут детально исследованы условия жизни и воспитания ребенка», - подчеркнула Махницкая.

Кроме того, следователи выяснят, проводили ли с данной семьей работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«При наличии оснований их действиям (бездействию) будет дана правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается», - резюмировал представитель СУ СК.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

А по ближе ожогово отделения нет? Аж в Нижний повезли. Соболезнование родителям. И светлая память мальчику

Гость||

Там наверное специализированное...Да, мучительная смерть...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте