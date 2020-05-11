Ребенка погибшей в Вазерках женщины забрала социальная служба

11.05.2020 | 18:00

К моменту приезда пожарных частный дом на улице Ера в селе Вазерки Бессоновского района полыхал открытым огнем. Сообщение о возгорании деревянной постройки поступило в воскресенье вечером. Усмирить стихию спасателям удалось только ближе к ночи.

«Выехало два подразделения: 23-я пожарно-спасательная части и МПО села Вазерки. МПО села Вазерки прибыли на пожар первыми, подали первый ствол на тушение. Наблюдалось интенсивное горение», - сообщил начальник пожарно-спасательной части № 23 Дмитрий Просвиряков.

Уже под покровом темноты при осмотре места происшествия обнаружили тела двух погибших: 70-летней хозяйки дома и сожительницы ее сына, женщины 1978 года рождения. Сам мужчина не пострадал. В момент, когда начался пожар, он спал в гараже и только потом, разбуженный криками, понял, что в семью пришла беда.

Огонь уничтожил все имущество, спасти ничего не удалось. Лишь на веревке за домом развевались детские колготки. У погибшей гражданской жены Александра остался маленький сынишка.

«Мальчишка во дворе бегает, мальчишка живой», - рассказал погорелец.

Ребенка забрали представители районной социальной службы.