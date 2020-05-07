Происшествия

В Бессоновском районе ВАЗ разбило сиденьем от мотоцикла

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В среду, 6 мая, в ДТП в Бессоновском районе пострадал мужчина. Авария произошла на 11-м километре трассы Пенза – Лунино в 15:10.

Ее участниками стали 53-летний водитель ВАЗ-2109 и 43-летний мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha. После столкновения от двухколесного транспорта отлетело сиденье. Оно попало в проезжавший мимо ВАЗ-2114 с 45-летним водителем. Авто получило механические повреждения.

«В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Заголовок супер! ВАЗ это оно?

Гость||

Прямо как в том году,на перекрестке Луначарского-Толстова мотик Приора сшибла. Запчасти как пули во все стороны летели.

Имя: Гость
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