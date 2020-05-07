В Бессоновском районе ВАЗ разбило сиденьем от мотоцикла

07.05.2020 | 12:00

В среду, 6 мая, в ДТП в Бессоновском районе пострадал мужчина. Авария произошла на 11-м километре трассы Пенза – Лунино в 15:10.

Ее участниками стали 53-летний водитель ВАЗ-2109 и 43-летний мужчина, управлявший мотоциклом Yamaha. После столкновения от двухколесного транспорта отлетело сиденье. Оно попало в проезжавший мимо ВАЗ-2114 с 45-летним водителем. Авто получило механические повреждения.

«В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.