В Белинском районе фура и трактор вылетели с трассы после ДТП

28.04.2020 | 18:40

Во вторник, 28 апреля, в Белинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецтехники.

«Трасса Пенза - Тамбов. Город Белинский. Время 15:05», - написал один из очевидцев последствий аварии.

Судя по выложенным в Сеть записям, столкнулись фура и трактор-погрузчик. После удара оба оказались в кювете. Самостоятельно вызволить оттуда машины водители не смогли, потребовалась помощь.

По неподтвержденным данным, в ДТП никто не пострадал.

В этот же день в Пензенском районе дорогу не поделили фура и грузовик с песком или зерном на борту. Содержимое кузова оказалось на проезжей части.