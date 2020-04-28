В Белинском районе фура и трактор вылетели с трассы после ДТП

Во вторник, 28 апреля, в Белинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием спецтехники.
«Трасса Пенза - Тамбов. Город Белинский. Время 15:05», - написал один из очевидцев последствий аварии.
Судя по выложенным в Сеть записям, столкнулись фура и трактор-погрузчик. После удара оба оказались в кювете. Самостоятельно вызволить оттуда машины водители не смогли, потребовалась помощь.
По неподтвержденным данным, в ДТП никто не пострадал.
В этот же день в Пензенском районе дорогу не поделили фура и грузовик с песком или зерном на борту. Содержимое кузова оказалось на проезжей части.
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