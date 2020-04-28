В Пензенском районе фура разбилась о тележку

28.04.2020 | 14:41

Во вторник, 28 апреля, в Пензенском районе произошло ДТП с участием большегруза.

Фото с места событий выложил в группе в социальной сети «ВКонтакте» очевидец. «Трасса Саратов - Нижний Новгород. Поворот на Ардым. ДТП. Без пострадавших. Время 13:00», - написал он.

На первом снимке видно, что на дороге стоит попавшая в ДТП фура. У нее настолько повреждена кабина, что от нее практически осталась лишь водительская дверь и фара под ней - все остальное смято и искорежено.

На следующем кадре видно, что препятствием на пути большегруза стал металлический прицеп с дощатыми бортами. Какое транспортное средство - трактор или грузовик - везет его, не запечатлено. Однако ясно, что содержимым прицепа, оказавшимся на проезжей части было зерно или песок, схожие по цвету.

Автор фото добавил, что пострадавших в ДТП нет. Информацию подтвердили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.