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Происшествия

В УГИБДД прокомментировали серьезную аварию на парковке «Леруа Мерлен»

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В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности аварии, случившейся вечером в субботу, 25 апреля, на парковке магазина «Леруа Мерлен».

По предварительным данным, в 21:04 там столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ-2114, ВАЗ-2109, Audi и Ford Mondeo. Кто находился за рулем машин, не уточняется.

В результате аварии получили травмы два человека: 23-летний водитель «четырнадцатой» и 32-летняя пассажирка Audi. Молодого мужчину госпитализировали, женщину после оказания медицинской помощи отпустили.

Снимки с места происшествия появились в мессенджере.

«Парень за рулем был», «В коме», «Водитель живой, на искусственной вентиляции легких», «Там стрелка тахометра на 6 000 остановилась, ребята рассказывают», «Да уж... уже на парковке расшибаются», - прокомментировали произошедшее очевидцы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, в 21:04 там столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ-2114, ВАЗ-2109, Audi и Ford Mondeo.
Так там было столкновение двух участников или один недоумок выбил 3 авто и несущую опору ?

Гость||

На какой машине был недоумок?! Русские тазики понтуются или иностранные?

Гость||

Что там произошло что за спор или скандал между ними . Что не поделили или кто что должен был

Гость||

26.04.2020 10:45|

Что там произошло что за спор или скандал между ними . Что не поделили или кто что должен был

Поспорили, что увезут с диагнозом Коронавирус.

Гость||

Поспорили, что увезут с диагнозом Коронавирус.

Они его что курят этот COVID

Гость||

умрет от короны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Снимки с места происшествия появились в мессенджере.
В мессенджере Viber который ни один нормальный человек не использует.

Гость||

Столкновение произошло случайно, 14 и Ауди столкнулись одна машина задела Форд другая 99

Имя: Гость
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