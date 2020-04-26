В УГИБДД прокомментировали серьезную аварию на парковке «Леруа Мерлен»

26.04.2020 | 10:26

В отделении пропаганды регионального УГИБДД сообщили подробности аварии, случившейся вечером в субботу, 25 апреля, на парковке магазина «Леруа Мерлен».

По предварительным данным, в 21:04 там столкнулись четыре автомобиля: ВАЗ-2114, ВАЗ-2109, Audi и Ford Mondeo. Кто находился за рулем машин, не уточняется.

В результате аварии получили травмы два человека: 23-летний водитель «четырнадцатой» и 32-летняя пассажирка Audi. Молодого мужчину госпитализировали, женщину после оказания медицинской помощи отпустили.

Снимки с места происшествия появились в мессенджере.

«Парень за рулем был», «В коме», «Водитель живой, на искусственной вентиляции легких», «Там стрелка тахометра на 6 000 остановилась, ребята рассказывают», «Да уж... уже на парковке расшибаются», - прокомментировали произошедшее очевидцы.