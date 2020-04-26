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Происшествия

В Пензе ВАЗ разбился на парковке «Леруа Мерлен»

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В субботу, 25 апреля, на парковке у магазина «Леруа Мерлен», расположенного на проспекте Строителей в Пензе, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, около 22:00 автомобиль ВАЗ-2114 разбился на парковке.

«Парень за рулем был», «В коме», «Водитель живой, на искусственной вентиляции легких», «Там стрелка тахометра на 6 000 остановилась, ребята рассказывают», «Да уж... уже на парковке расшибаются», - прокомментировали пользователи произошедшее.

Судя по опубликованным с места аварии снимкам, автомобиль получил сильные механические повреждения. Рядом с ним стоит Ford, левая сторона которого оказалась задета. Как именно произошло ДТП и что стало его причиной, неясно.

Официальной информации о происшествии пока нет.

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Источник — фото invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По словам очевидцев, около 22:00 водитель автомобиля ВАЗ-2114 въехал в стойку на парковке.
Это не стойка,это несущая опора.

Имя: Гость
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