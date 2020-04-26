В Пензе ВАЗ разбился на парковке «Леруа Мерлен»

26.04.2020 | 00:56

В субботу, 25 апреля, на парковке у магазина «Леруа Мерлен», расположенного на проспекте Строителей в Пензе, случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, около 22:00 автомобиль ВАЗ-2114 разбился на парковке.

«Парень за рулем был», «В коме», «Водитель живой, на искусственной вентиляции легких», «Там стрелка тахометра на 6 000 остановилась, ребята рассказывают», «Да уж... уже на парковке расшибаются», - прокомментировали пользователи произошедшее.

Судя по опубликованным с места аварии снимкам, автомобиль получил сильные механические повреждения. Рядом с ним стоит Ford, левая сторона которого оказалась задета. Как именно произошло ДТП и что стало его причиной, неясно.

Официальной информации о происшествии пока нет.