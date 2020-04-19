При пожаре в Никольске пострадала 55-летняя горожанка

19.04.2020 | 10:15

В субботу, 18 апреля, при пожаре в Никольске пострадал человек. Возгорание случилось в двухквартирном доме в Залесном переулке.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 15:53. На борьбу с огнем выехали 18 пожарных на шести спецмашинах.

В результате пламя уничтожило кровлю и помещения внутри одной из квартир на площади 60 квадратных метров, а также два блочных гаража и крышу третьего.

«Пострадала женщина 1964 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.