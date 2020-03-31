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Происшествия | Зареченец запалил во дворе мусор и случайно поджег свой дом

31.03.2020|16:05
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В Заречном собственнику пострадавшего от пожара дома грозит административная ответственность.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей СУ ФПС № 22 МЧС России Светлану Стульникову, в понедельник, 30 марта, загорелся жилой дом на улице Фадеева. Вызов спасатели получили в 14:36.

По адресу отправились 16 пожарных на пяти спецмашинах. По прибытии на место они обнаружили, что пламя охватило часть кровли дома и пристрой к нему. Спасатели провели разведку, убедились в отсутствии внутри людей, и ликвидировали возгорание.

В ЧП никто не пострадал, огонь удалось вовремя погасить.

«Дознаватели ОФГПН установили причину пожара - неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора собственником домовладения», - уточнила Светлана Стульникова.

Выяснилось, что хозяин дома неправильно выбрал место: развел огонь на расстоянии меньше 50 метров от строения. Кроме того, он не имел под рукой никаких первичных средств для тушения пламени, не пролил водой тлевшие остатки мусора и оставил их без присмотра.

«За нарушение требований пожарной безопасности собственник будет привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ», - подытожила Светлана Стульникова.

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Источник — фото zarpressa.ru
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Гость|31.03.2020 16:47|

А так обычно он в Пензу шакалить ездил. Но в этот раз не повезло.

Гость|31.03.2020 16:51|

Каждый человек сам кузнец своего счастья.

Имя: Гость
Комментарий:

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