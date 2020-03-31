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Происшествия | В Пензе при пожаре на улице Литвинова спасли мужчину

31.03.2020|09:31
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При пожаре, случившемся в Пензе в ночь с 30 на 31 марта, был спасен человек. Инцидент произошел на улице Егорова.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 23:05. На место выехали 34 сотрудников ведомства и 11 единиц техники.

«Потушили сразу», - рассказал в соцсети «ВКонтакте» один из очевидцев.

В результате пожара были уничтожены строительные материалы, хранившиеся под деревянным навесом на площади 200 кв. м.

«Спасен мужчина», - пояснили в ГУ МЧС без уточнения возраста.

По словам очевидцев, его увезла машина скорой помощи. Насколько тяжело пострадал человек, не сообщается. По факту случившегося будет проведена проверка.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|31.03.2020 09:48|

Так на Литвинова или Егорова?

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