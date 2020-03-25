25.03.2020 | 18:39

Смертельный ремонт. Во время починки трактора погиб мужчина - сотрудник одной из организаций, расположенной на улице Бийской в Пензе. Во время работ сорвался домкрат, и находившегося под техникой человека придавило.

«Потерпевший 1961 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Евгения Воеводина.

Проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, или об отказе.

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