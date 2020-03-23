Сетевое издание|18+|Понедельник|23 мар 2020|16:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  86.80  |  $  80.54

Происшествия | Момент ДТП с пешеходом на улице 65 лет Победы в Пензе попал на видео

23.03.2020|16:04
Печать

В понедельник, 23 марта, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео момента ДТП с пешеходом. Инцидент произошел на улице 65 лет Победы, в микрорайоне Арбековская Застава.

На кадрах мужчина ступает на нерегулируемый пешеходный переход. Он смотрит налево, видит двигающийся на него автомобиль «Нива» и пытается избежать удара. Однако водитель не замечает человека и сбивает его.

Комментировавшие видео пользователи удивились тому, что мужчина не убедился в безопасности перехода. «Сам под колеса полез», «Он зачем это сделал?» - написали они.

На данный момент официальной информации о ДТП нет. Неизвестно, насколько сильно пострадал пешеход.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в областном центре обострилась ситуация на дорогах. За несколько часов в разных местах Пензы произошло множество ДТП.

Источник — видео vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|23.03.2020 16:19|

А мне понравилось. Пусть еще выходит. Все равное же вся ответственность на водителе.

Гость|23.03.2020 16:28|

Гость писал(a):

А мне понравилось. Пусть еще выходит. Все равное же вся ответственность на водителе.
Я бы вам такого не пожелал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте