23.03.2020 | 16:04

В понедельник, 23 марта, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео момента ДТП с пешеходом. Инцидент произошел на улице 65 лет Победы, в микрорайоне Арбековская Застава.

На кадрах мужчина ступает на нерегулируемый пешеходный переход. Он смотрит налево, видит двигающийся на него автомобиль «Нива» и пытается избежать удара. Однако водитель не замечает человека и сбивает его.

Комментировавшие видео пользователи удивились тому, что мужчина не убедился в безопасности перехода. «Сам под колеса полез», «Он зачем это сделал?» - написали они.

На данный момент официальной информации о ДТП нет. Неизвестно, насколько сильно пострадал пешеход.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в областном центре обострилась ситуация на дорогах. За несколько часов в разных местах Пензы произошло множество ДТП.