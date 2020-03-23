В понедельник, 23 марта, в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео момента ДТП с пешеходом. Инцидент произошел на улице 65 лет Победы, в микрорайоне Арбековская Застава.
На кадрах мужчина ступает на нерегулируемый пешеходный переход. Он смотрит налево, видит двигающийся на него автомобиль «Нива» и пытается избежать удара. Однако водитель не замечает человека и сбивает его.
Комментировавшие видео пользователи удивились тому, что мужчина не убедился в безопасности перехода. «Сам под колеса полез», «Он зачем это сделал?» - написали они.
На данный момент официальной информации о ДТП нет. Неизвестно, насколько сильно пострадал пешеход.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в областном центре обострилась ситуация на дорогах. За несколько часов в разных местах Пензы произошло множество ДТП.
А мне понравилось. Пусть еще выходит. Все равное же вся ответственность на водителе.