23.03.2020 | 14:26

В понедельник, 23 марта, перекресток улиц Красная Горка и Краснова в Пензе оказался опасным для автомобилистов.

«Движения нет, машины катятся вниз. 4 машины стукнуто. Люди держат машину, чтобы вниз не покатилась. Время 13:30», - описал ситуацию очевидец, поделившийся снимком в соцсети «ВКонтакте».

Судя по другому фото, добавленному комментатором, этот участок улицы стал местом концентрации ДТП. На дороге хаос.

«В городе сегодня слеты любителей летней резины», - пошутил пользователь.

Плохие погодные условия в областном центре повлияли на дорожную обстановку. Соцсети запестрели снимками автомобильных аварий.

Так, столкновение четырех транспортных средств произошло на улице Кордон Сурка. Одна машина оказалась в кювете.

«Трасса от Монтажного в сторону Пензы. 5 или 6 аварий на отрезке дороги в 300 метров!» - отметил очевидец.

Три легковых автомобиля не поделили дорогу на светофоре возле автовокзала, а два - на улице Суворова, напротив офиса Сбербанка.

На улице Ладожской водитель автобуса большой вместимости, следовавший по маршруту № 66, въехал в световую опору и снес ее.

Самые серьезные повреждения получили машины, попавшие в ДТП на повороте на «Русскую охоту». Судя по всему, таксомотор и другая легковушка столкнулись лоб в лоб.

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