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Происшествия | В Пензе снегопад стал причиной около десятка аварий

23.03.2020|14:26
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В понедельник, 23 марта, перекресток улиц Красная Горка и Краснова в Пензе оказался опасным для автомобилистов.

«Движения нет, машины катятся вниз. 4 машины стукнуто. Люди держат машину, чтобы вниз не покатилась. Время 13:30», - описал ситуацию очевидец, поделившийся снимком в соцсети «ВКонтакте».

Судя по другому фото, добавленному комментатором, этот участок улицы стал местом концентрации ДТП. На дороге хаос.

«В городе сегодня слеты любителей летней резины», - пошутил пользователь.

Плохие погодные условия в областном центре повлияли на дорожную обстановку. Соцсети запестрели снимками автомобильных аварий.

Так, столкновение четырех транспортных средств произошло на улице Кордон Сурка. Одна машина оказалась в кювете.

«Трасса от Монтажного в сторону Пензы. 5 или 6 аварий на отрезке дороги в 300 метров!» - отметил очевидец.

Три легковых автомобиля не поделили дорогу на светофоре возле автовокзала, а два - на улице Суворова, напротив офиса Сбербанка.

На улице Ладожской водитель автобуса большой вместимости, следовавший по маршруту № 66, въехал в световую опору и снес ее.

Самые серьезные повреждения получили машины, попавшие в ДТП на повороте на «Русскую охоту». Судя по всему, таксомотор и другая легковушка столкнулись лоб в лоб.

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Источник — фото 1, 4, 5 vk.com/sova_penza, фото 2 Никиты Королева, фото 3 Натальи Сериковой, vk.com/sova_penza
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Гость|23.03.2020 14:52|

первый снег

Гость|23.03.2020 14:57|

penzainform.ru писал(a):

Плохие погодные условия в областном центре повлияли на дорожную обстановку
Не погодные условия, а прокладка. На пересдачу их всех.

Гость|23.03.2020 14:59|

Теперь придется много работать, чтобы погасить кредит за новое разбитое авто, но это нормально думающих бртас

Гость|23.03.2020 15:01|

Ага, снегопад конечно как всегда виноват. Дорожники опять не аннигилировали снег на подходе, асфальт не прогрелся для пилотчиков болидов. СНЕГ!!! в марте! ТАК НЕОЖИДАННО!

Гость|23.03.2020 15:04|

Глупая буртасня за рулем - вот причина аварий. Ониженикомунепомешали.

Гость|23.03.2020 15:07|

Много видел машин уже на летней резине. Удивлялся, как так можно в середине марта колеса менять, когда бывает и на майские праздники снег выпадает.

Гость|23.03.2020 15:10|

Гость писал(a):

Много видел машин уже на летней резине. Удивлялся, как так можно в середине марта колеса менять, когда бывает и на майские праздники снег выпадает.
Можно, но надо же смотреть на прогноз и температуру. И проще доехать на автобусе пару дней, но нет - ШУМАХЕР!

Гость|23.03.2020 15:10|

Шипы ведь стереться могут, платите теперь бабло. Дебилы ... По Лаврову

Гость|23.03.2020 15:11|

Ну что Товарищи! Город сегодня Вас не забудет! Вы новое герои, которые так сильно не хватало! :)

Гость|23.03.2020 15:12|

Ну хоть одна приятная новость за эти дни.

Гость|23.03.2020 15:17|

А что Курчатов? Почему не поднял весь личный состав ДПС по тревоге? Прячется как всегда.

Гость|23.03.2020 15:19|

2 недели назад, слышал одну мадам которая сообщала кому то по телефону что сейчас ей всенепременно нужно ехать менять резину. Вот такие курицы потом и вьезжают в других

Гость|23.03.2020 15:27|

Гость писал(a):

А что Курчатов? Почему не поднял весь личный состав ДПС по тревоге? Прячется как всегда.
А кто такой Курчатов?

Гость|23.03.2020 15:29|

Физик -ядерщик , ядреную бонбу придумавши.

Гость|23.03.2020 15:29|

Съехались любители летней резины :)

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