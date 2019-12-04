Момент трагического ДТП, случившегося на улице Терновского в Пензе в среду, 4 декабря, попал на видео. Роликом с подписчиками поделился в соцсети Instagram горожанин.
Около 10:00 на пешеходном переходе рядом с Петровской улицей водитель КамАЗа сбил пожилую женщину. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.
На кадрах можно видеть, что горожанка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако двигалась неспешно и потому не успела пересечь проезжую часть. Загорелся красный, и водитель грузовика, который остановился практически на самой зебре, начал движение. В результате женщина, поравнявшаяся с автомобилем и попавшая в слепую зону, оказалась сбита.
Свидетелем происходившего стал сотрудник ДПС, дежуривший поблизости. Он сразу же бросился к лежавшей на дороге пенсионерке.
В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
penzainform.ru писал(a):Если уж стоишь на зебре, то смотри в оба глаза, если они есть конечно.