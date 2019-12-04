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Происшествия | В сети появилось видео смертельного наезда на пешехода в Терновке

04.12.2019|12:45
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Момент трагического ДТП, случившегося на улице Терновского в Пензе в среду, 4 декабря, попал на видео. Роликом с подписчиками поделился в соцсети Instagram горожанин.

Около 10:00 на пешеходном переходе рядом с Петровской улицей водитель КамАЗа сбил пожилую женщину. Пенсионерка скончалась на месте от полученных травм.

На кадрах можно видеть, что горожанка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако двигалась неспешно и потому не успела пересечь проезжую часть. Загорелся красный, и водитель грузовика, который остановился практически на самой зебре, начал движение. В результате женщина, поравнявшаяся с автомобилем и попавшая в слепую зону, оказалась сбита.

Свидетелем происходившего стал сотрудник ДПС, дежуривший поблизости. Он сразу же бросился к лежавшей на дороге пенсионерке.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник — видео instagram.com/avmnekin
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Гость|04.12.2019 12:59|

penzainform.ru писал(a):

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
Если уж стоишь на зебре, то смотри в оба глаза, если они есть конечно.

Гость|04.12.2019 13:01|

Гость писал(a):

Ванючая бабка,сроду лезут как тупоголовые.
ты следующий, скот в образе человека

Гость|04.12.2019 13:03|

шедеврально

Гость|04.12.2019 13:05|

Жесть, давно пора вводить закон позволяющий лишать прав пожизненно. Этот камазист перед собой уже не видит. Его нужно судить по статье убийство.

Гость|04.12.2019 13:08|

Мало того стоит на пешеходном переходе и в наглую прёт. По телефону говорил 99%. Ну все можно понять, но здесь.. Хоть смерть мгновенная не мучилась. Жоповозы, не навижу Вас!

Гость|04.12.2019 13:11|

Прокляты.

Гость|04.12.2019 13:12|

Гость писал(a):

Жоповозы, не навижу Вас!
Сделай им каку - сигани под трамвай.

Гость|04.12.2019 13:12|

Жуть!

Гость|04.12.2019 13:12|

Гость писал(a):

Жоповозы, не навижу Вас!
Не приеду за тобой посреди ночи отвезти тебя домой или ещё куда. Будешь ждать утра когда общественный транспорт заработает.

Гость|04.12.2019 13:13|

А ГИБДДешник, куда смотрел? Камаз на зебре стоял, или это не нарушение? Под задницей у блюстителя порядка человека убили....

Гость|04.12.2019 13:13|

Гость писал(a):

Прокляты.
Так тоже нельзя, вернется.

Гость|04.12.2019 13:14|

Рядом Гаишник и скорая, ничего не помогло.

Гость|04.12.2019 13:14|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Жоповозы, не навижу Вас!
Не приеду за тобой посреди ночи отвезти тебя домой или ещё куда. Будешь ждать утра когда общественный транспорт заработает.
Так то, и карета скорой медицинской помощи, по факту - жоповозка...

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