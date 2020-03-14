14.03.2020 | 10:11

В Пензе проводится доследственная проверка по факту гибели 58-летнего мужчины в пожаре, случившемся в пятницу, 13 марта.

По данным следствия, около 15:00 в подразделение МЧС поступил сигнал о возгорании дома на улице Парижской Коммуны. После ликвидации пожара в коридоре было обнаружено тело хозяина жилища.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения проверки», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следствие выясняет обстоятельства происшествия и гибели мужчины. После исполнения всех действий будет принято процессуальное решение.

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