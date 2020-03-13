В пятницу, 13 марта, в районе частного сектора Пензы, который в народе называют Нахаловкой, произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
Сигнал о возгорании дома на улице Парижской Коммуны поступил на пульт дежурного в 14:46. На ликвидацию пожара выехал 21 человек на 5 спецавтомобилях.
Когда пожарные прибыли на место, дом уже горел открытым пламенем. Огонь уничтожил кровлю и мансардный этаж на площади 100 квадратных метров, здание выгорело внутри на 70 «квадратах».
После ликвидации возгорания в доме был обнаружен погибшим 58-летний мужчина.
Проводится проверка. Причину смертельного пожара предстоит установить специалистам.