02.03.2020 | 14:28

В воскресенье, 1 марта, в Колышлейском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, в 10:40 на 56-м километре трассы Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего молодого человека, Lada XRay с 37-летним водителем и Audi с 59-летним мужчиной за рулем.

В результате происшествия пострадали водитель «семерки» и трое детей из Lada XRay: мальчик 2007 года рождения и девочки 2005 и 2008 года рождения.

«После оказания медицинской помощи все они были отпущены. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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