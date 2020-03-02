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Происшествия | В Колышлейском районе в ДТП с тремя машинами пострадали трое детей

02.03.2020|14:28
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В воскресенье, 1 марта, в Колышлейском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети.

По предварительным данным, в 10:40 на 56-м километре трассы Тамбов - Пенза - Колышлей - Сердобск - Беково столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего молодого человека, Lada XRay с 37-летним водителем и Audi с 59-летним мужчиной за рулем.

В результате происшествия пострадали водитель «семерки» и трое детей из Lada XRay: мальчик 2007 года рождения и девочки 2005 и 2008 года рождения.

«После оказания медицинской помощи все они были отпущены. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость|02.03.2020 14:59|

на этом перекрёстке постоянно аварии

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