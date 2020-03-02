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Происшествия | В Колышлейском районе попавших в ДТП детей отпустили после осмотра

02.03.2020|14:57
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Сразу три ребенка пострадали в аварии, которая случилась в Колышлейском районе. Все они находились в одной из трех легковушек, ставших участниками ДТП.

«Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2107 под управлением водителя-мужчины 2001 года рождения, автомобиля Lada XRay под управлением водителя-мужчины 1982 года рождения и автомобиля Audi под управлением водителя-мужчины 1960 года рождения», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Дети (мальчик и две девочки) были пассажирами «Лады». Их травмы оказались не слишком серьезными, после осмотра и оказания помощи на месте происшествия врачи отпустили ребят домой.

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