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Происшествия | В ГИБДД уточнили информацию о смертельном ДТП под Пензой

27.12.2019|11:14
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Сотрудники отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали о трагедии, произошедшей в пятницу, 27 декабря, на трассе М5 недалеко от села Чемодановка.

По предварительным данным, в 9:35 на 647-м километре федеральной автодороги «Урал» столкнулись «Газель» под управлением 52-летнего водителя и Kia Rio, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

«Водитель Kia и пассажирка автомобиля ГАЗ от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель «Газели» доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают специалисты.

Источник — фото УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость|27.12.2019 11:23|

и где тут уточнение?

Описали увиденное на чужих фотках?

Гость|27.12.2019 11:56|

Ой пипец это вот прям перед новым годом же это вот все от чего невнимательность неосторожность а это вот все от чего несутся сломя башку пок пок пок куд куд кудах куд куд кудах

Гость|27.12.2019 12:05|

Дорогая прямая,сухая, день...идиот нашелся

Гость|27.12.2019 12:06|

На такой широкой дороге как они нашл идруг друга?

Гость|27.12.2019 12:09|

Дорогие господа,учите правила ПДД,мой вам совет

Гость|27.12.2019 12:19|

ГИБДД разогнать в шею,по городу ездит маньяк по подвесному мосту,поймать не могут.

Гость|27.12.2019 12:22|

Гость писал(a):

Дорогие господа,учите правила ПДД,мой вам совет
Ты вероятно и есть дурачок?

Гость|27.12.2019 12:25|

Такое горе,в канун нового года....дорога ошибок не прощает, соболезнования родным и близким

Гость|27.12.2019 12:27|

Гость писал(a):

Дорогие господа,учите правила ПДД,мой вам совет
В Сове то и дело выкладывают, где ГИБДД стоит. Смысл этих постов??? Предупредить пьяных или лихачей? Вообще не понимаю! Эли в башке сопли, надо по этой башке этим самым жезлом настучать!!! А не предупреждать таких гомонов!

Гость|27.12.2019 12:27|

Так им и надо.

Гость|27.12.2019 12:28|

От судьбы не убежишь!

Гость|27.12.2019 12:30|

Выложила в СОВУ свой вопрос: зачем предупреждать, так его админ не пропустил! Дибилы там, а не совы!!!!!!!!!

Гость|27.12.2019 12:31|

Гость писал(a):

Дорогие господа,учите правила ПДД,мой вам совет
А как же на всё Воля Божья и иконы на торпеде автомобиля?

Гость|27.12.2019 12:32|

Гость писал(a):

В Сове то и дело выкладывают, где ГИБДД стоит. Смысл этих постов??? П
Смысл один. И он сводится не к обеспечению безопасности дорожного движения, а лишь к одной цели - "настричь бабла". И настриженное бабло пойдет в бюджет, но не для того, чтобы израсходовать его на ту же благую цель - обеспечение безопасности. Оно будет банально распилено. к примеру на бордюры. То есть бюджет - это такая своеобразная воровская казна

Гость|27.12.2019 12:34|

Гость писал(a):

И он сводится не к обеспечению безопасности дорожного движения, а лишь к одной цели - "настричь бабла"
Точно, отсюда и беда, никому нет дела до безопасности в этой стране.

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