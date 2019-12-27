27.12.2019 | 11:14

Сотрудники отделения пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали о трагедии, произошедшей в пятницу, 27 декабря, на трассе М5 недалеко от села Чемодановка.

По предварительным данным, в 9:35 на 647-м километре федеральной автодороги «Урал» столкнулись «Газель» под управлением 52-летнего водителя и Kia Rio, за рулем которого находился 31-летний мужчина.

«Водитель Kia и пассажирка автомобиля ГАЗ от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель «Газели» доставлен в медицинское учреждение», - рассказали в Госавтоинспекции.

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливают специалисты.