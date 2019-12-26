26.12.2019 | 13:28

В отделении пропаганды регионального управления ГИБДД прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, которое случилось вечером в среду, 25 декабря, на окраине Пензы.

Об аварии редакции портала PenzaInform.ru рассказал очевидец того, как грузовик наехал на молодую женщину. «Газель» вообще не тормозила. Водитель сказал, что даже не видел эту женщину. Отлетела она далеко. Удар был сильный», - поделился мужчина.

В Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, в 18:15 у дома № 18 на улице Кривозерье 57-летний водитель автомобиля ГАЗ-330232 наехал на 27-летнюю женщину.

Пострадавшая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.