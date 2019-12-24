24.12.2019 | 12:43

Во вторник, 24 декабря, пожар унес жизнь 51-летнего кузнечанина.

Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило на пульт дежурного МЧС в 10:30. На его ликвидацию прибыли 12 человек на четырех спецавтомобилях.

«Сгорела кровля, выгорело внутри деревянного дома на площади 65 кв. м. Погиб хозяин дома - мужчина 1968 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

С наступлением зимы в Пензенской области все чаще стали происходить пожары с трагическим исходом. Два таких возгорания в течение последней недели произошли в Пачелмском районе. В селе Черкасском погибли 47-летний мужчина и 83-летняя пенсионерка, в селе Козловка - 40-летняя женщина. Ее сожитель сумел спастись.