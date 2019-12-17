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Происшествия | После пожара в Пачелмском районе обнаружены два тела

17.12.2019|08:39
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В ночь с 16 на 17 декабря в Пензенской области произошел серьезный пожар. Загорелся частный жилой дом общей площадью 90 кв. м в селе Черкасском Пачелмского района.

Сообщение о случившемся поступило в ГУ МЧС в 22:01 от очевидца. На место ЧП (улицу Молодежную, 40) выехали 11 сотрудников ведомства и 3 единицы техники.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался открытый огонь и сильное задымление внутри дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В результате пожара сгорела и обрушилась кровля по всей площади дома, а также выгорела одна из квартир.

При разборе завалов обнаружены тела двух человек: 47-летнего мужчины и 83-летней женщины.

«Проводится проверка», - резюмировали в ГУ МЧС.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|17.12.2019 09:11|

penzainform.ru писал(a):

При разборе завалов обнаружены тела двух человек: 47-летнего мужчины и 83-летней женщины.
в той дыре еще остались человеки?

Имя: Гость
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