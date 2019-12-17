17.12.2019 | 09:46

В Кузнецком районе выясняют обстоятельства и причину трагического ДТП, случившегося вечером в понедельник, 16 декабря, на трассе М5.

«Предварительно установлено, что в 16:30 на 771-м км федеральной дороги «Урал» произошло столкновение автомобиля ВАЗ-111730 под управлением мужчины 1991 года рождения и VOLVO FH-480 под управлением мужчины 1986 года рождения», - сообщили представители управления ГИБДД по Пензенской области.

В результате водитель и двое пассажиров «Калины» (24-летняя женщина и 3-летний мальчик) были госпитализированы. В больнице мужчина скончался от полученных травм.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По словам жителей Кузнецка, дорожная обстановка в вечер ДТП была сложной.

«У нас сегодня каша на трассе, а под ней гололед ужасный», «Да потому что не чистят и не посыпают», - написали участники группы «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «Вконтакте».

Еще одна местная жительница рассказала, что коммунальная техника на трассе работала.

«Снег начался около девяти утра. В десять уже пескотряс проехал с Кузнецка в сторону Евлашево. Люди, сбавьте скорость. Жизнь одна», - подчеркнула женщина.

Еще одно трагическое ДТП случилось на М5 накануне. При столкновении пяти автомобилей погиб четырехлетний ребенок.