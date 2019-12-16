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Происшествия | В Пензе устанавливают причины смертельного ДТП в Арбекове

16.12.2019|16:00
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Четырехлетний ребенок погиб, еще два человека в больнице. Трагедия случилась около девяти часов вечера на выезде из Пензы, у арбековского поста ГИБДД. Столкнулись сразу пять автомобилей: Renault Sandero, Nissan X-Trail, Toyota, Opel Astra и «Лада» 14-й модели.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114, женщина, была госпитализирована в медицинское учреждение, пассажир автомобиля ВАЗ-2114, мальчик 2015 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов.

Мужчине из Toyota врачам удалось помочь. Кстати, одна из иномарок была с символикой такси. Что случилось на роковом повороте в зоне действия светофора, который в момент аварии работал, предстоит разобраться следователям.

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