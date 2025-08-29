В Малосердобинском районе в ДТП погибли 2 водителя

29.08.2025 | 10:48

Вечером в четверг, 28 августа, в Малосердобинском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 20:20 на 507-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов, вблизи села Чунаки, столкнулись 2 автомобиля - ВАЗ-21099 и Renault Duster. За рулем первого находился 69-летний мужчина, второго - 45-летний.

Оба водителя от полученных травм скончались на месте.

Пострадали 2 пассажирки Renault - женщины 1993 года рождения. Медики оказали им помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.