13.12.2019 | 09:47

В четверг, 12 декабря, в первой половине дня в Заречном произошло ДТП. Автомобиль Kia Sportage, ехавший по улице Транспортной, вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает портал «Город Z».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики.

По предварительной версии, причиной аварии стало несоблюдение скоростного режима. Водитель не пострадал, после осмотра медики его отпустили. А вот автомобиль получил механические повреждения.

«Обстоятельства случившегося предстоит выяснить после опроса всех участников дорожно-транспортного происшествия. Я напоминаю водителям о том, что необходимо соблюдать скоростной режим в условиях зимней скользкости: обязательно выбираем ту скорость, которая позволит контролировать транспортное средство и его движение», - обратился к водителям врио начальника отделения ГИБДД по городу Заречному Евгений Новиков.

Публикация с фотографиями с места происшествия вызвала активное обсуждение. «Долетался», «Согласен с вами полностью. Глаза вытаращат и жмут на гашетку!!!!» - отметили комментаторы.

«Это произошло на перекрестке с улицей Транспортной. Там очень многие летают. Чуть ли не каждый второй. Мало им лося, сбитого насмерть 7 августа в 50 метрах от этого места, еще и столб придорожный завалить в голову вдруг пришло. Почему никто не ограничивают летящим скорости полета? Куда смотрит администрация?» - возмутился зареченец.

«Скорость нужно выбирать ту, которая позволит контролировать авто, но не будет превышать допустимую. А то некоторые под сотку летят, но они контролируют ситуацию. А бывает и наоборот. Но главное - это соблюдение ПДД», - подвел итог читатель.