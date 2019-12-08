08.12.2019 | 18:14

Днем в воскресенье, 8 декабря, в микрорайоне Арбековская застава легковушка въехала в дорожный знак. Снимок «залезшего» на металлическую опору автомобиля появился в соцсети «ВКонтакте».

По словам сделавшего его пензенца Павла Кузнецова, ДТП случилось около полудня на улице 65-летия Победы.

Кадрами последствий инцидента с редакцией ИА «ПензаИнформ» поделился горожанин Александр. Они запечатлели прибывших на место аварии сотрудников ГИБДД. Судя по всему, помощь медиков никому не потребовалась.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет. В обстоятельствах и причинах ДТП предстоит разобраться специалистам.

24 ноября сообщалось о грузовике, снесшем знак «Пешеходный переход» на улице Карпинского. По словам очевидцев, водитель большегруза поздно заметил остановившуюся перед ним «Газель», которая пропускала пешехода. Желая избежать столкновения, автомобилист резко вывернул руль в сторону.