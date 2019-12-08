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Происшествия | На ул. 65-летия Победы легковой автомобиль заехал на дорожный знак

08.12.2019|18:14
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Днем в воскресенье, 8 декабря, в микрорайоне Арбековская застава легковушка въехала в дорожный знак. Снимок «залезшего» на металлическую опору автомобиля появился в соцсети «ВКонтакте».

По словам сделавшего его пензенца Павла Кузнецова, ДТП случилось около полудня на улице 65-летия Победы.

Кадрами последствий инцидента с редакцией ИА «ПензаИнформ» поделился горожанин Александр. Они запечатлели прибывших на место аварии сотрудников ГИБДД. Судя по всему, помощь медиков никому не потребовалась.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет. В обстоятельствах и причинах ДТП предстоит разобраться специалистам.

24 ноября сообщалось о грузовике, снесшем знак «Пешеходный переход» на улице Карпинского. По словам очевидцев, водитель большегруза поздно заметил остановившуюся перед ним «Газель», которая пропускала пешехода. Желая избежать столкновения, автомобилист резко вывернул руль в сторону.

Источник — видео zakhar0valeks_ , instagram.com
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Гость|08.12.2019 18:50|

penzainform.ru писал(a):

Судя по всему, помощь медиков никому не потребовалась.
Кому не потребовалась - знаку?

Гость|08.12.2019 19:01|

Откуда новость??? Правильно. Группа Сова в контакте

Имя: Гость
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