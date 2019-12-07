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Происшествия | Очевидцы сообщают о столкновении автобуса с цистерной на трассе М5

07.12.2019|19:26
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Вечером в субботу, 7 декабря, в Городищенском районе произошло серьезное ДТП.

«Трасса М5 около с. Русский Ишим (кафе «Милая роща»). Автобус въехал в цистерну. Предположительно водитель цистерны выезжал со стоянки и не успел проскочить. Пробка в сторону Пензы. Время 18:10», - сообщил очевидец в социальной сети «ВКонтакте».

На фото видно, что автобус получил механические повреждения со стороны кабины водителя.

Сведений о пострадавших пока нет. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сотрудники ведомства на место ДТП не выезжали.

Между тем, федеральные СМИ сообщают о том, в аварии на трассе М5 пострадали люди.

«Десять человек пострадали при столкновении фуры и автобуса в Пензенской области, двое госпитализированы, восьми оказывается медпомощь», - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.

В этот же день ДТП с участием общественного транспорта произошло в Пензе. На улице Измайлова, возле остановки «Детская железная дорога», в аварию попало маршрутное такси.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|07.12.2019 20:16|

penzainform.ru писал(a):

и и не успел проскочить
в другом месте - надо это делать ...

Гость|07.12.2019 20:24|

НАШ вздрогнул?

Имя: Гость
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