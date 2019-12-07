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Происшествия | Соцсети: в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта

07.12.2019|12:56
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В субботу, 7 декабря, на улице Измайлова в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Информация появилась в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте». Автор фото указал место аварии: возле остановки «Детская железная дорога».

На кадрах запечатлены несколько машин, стоящих на полосе в направлении от микрорайона ГПЗ в Ахуны: белый Ford, темная Skoda, микроавтобус, перед которым поперек дороги стоит еще один автомобиль (предположительно, Nissan).

Возле маршрутного такси стоят люди - по-видимому, пассажиры, покинувшие салон.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.

Источник — видео https://vk.com/sova_penza
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Гость|07.12.2019 13:48|

Маршрутки не общественный транспорт а суррогат. Лишь когда маршрутки уберут с дорог Пензы у нашего общественного транспорта будет шанс совершить рывок и встать с колен. Маршрутки главная причина деградации общественного транспорта в Пензе.

Гость|07.12.2019 13:57|

А почему вообще в Ахуны ходят только маршрутки, на которых нет льгот? Я молчу о том, что из города приходится возить покупки, еду и в тесной маршрутке это ужасно неудобно делать.

Имя: Гость
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