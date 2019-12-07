В субботу, 7 декабря, на улице Измайлова в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Информация появилась в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте». Автор фото указал место аварии: возле остановки «Детская железная дорога».
На кадрах запечатлены несколько машин, стоящих на полосе в направлении от микрорайона ГПЗ в Ахуны: белый Ford, темная Skoda, микроавтобус, перед которым поперек дороги стоит еще один автомобиль (предположительно, Nissan).
Возле маршрутного такси стоят люди - по-видимому, пассажиры, покинувшие салон.
Официальной информации о произошедшем пока не поступало.
Маршрутки не общественный транспорт а суррогат. Лишь когда маршрутки уберут с дорог Пензы у нашего общественного транспорта будет шанс совершить рывок и встать с колен. Маршрутки главная причина деградации общественного транспорта в Пензе.