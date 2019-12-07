07.12.2019 | 12:56

В субботу, 7 декабря, на улице Измайлова в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Информация появилась в одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте». Автор фото указал место аварии: возле остановки «Детская железная дорога».

На кадрах запечатлены несколько машин, стоящих на полосе в направлении от микрорайона ГПЗ в Ахуны: белый Ford, темная Skoda, микроавтобус, перед которым поперек дороги стоит еще один автомобиль (предположительно, Nissan).

Возле маршрутного такси стоят люди - по-видимому, пассажиры, покинувшие салон.

Официальной информации о произошедшем пока не поступало.