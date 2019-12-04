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Происшествия | В Пензе на улице Терновского грузовик насмерть сбил пешехода

04.12.2019|11:02
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В среду, 4 декабря, на улице Терновского в Пензе под колеса грузовой машины попала пенсионерка. О несчастном случае в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец.

По его словам, ДТП случилось около 10:00 на пересечении с Петровской улицей и закончилось для пожилой женщины летальным исходом.

На снимке можно видеть лежащее на проезжей части тело. Рядом находится пешеходный переход. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

В группе «Подслушано Спутник» соцсети «ВКонтакте» горожанка Наталья, ставшая свидетельницей трагедии, рассказала, что водитель большегруза не видел пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора и шла очень близко к автомобилю.

«Он просто, не видя ее, поехал, и остановил его ДПС просто потому, что был рядом и видел всю эту ситуацию», - добавила пензячка.

Официальной информации о смертельной аварии на данный момент нет.

19 ноября на улице Большой Арбековской в областном центре 31-летняя автолюбительница, находившаяся за рулем Ford сбила переходившего дорогу 52-летнего горожанина. Тот от полученных травм скончался на месте.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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