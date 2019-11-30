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Происшествия | В центр Пензы съехались полицейские машины

30.11.2019|15:16
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В субботу, 30 ноября, очевидцы сообщили в редакцию ИА «ПензаИнформ» о третьем дорожном инциденте, произошедшем в областном центре.

Первое ДТП в этот день случилось около 9:00 на улице Мира, второе - чуть позже в районе Пензы-III, на улице Злобина.

Около 15:00 горожанин рассказал, что авария случилась на перекрестке улиц Кирова и Бакунина, у торгового центра «ЦУМ».

«Произошло ДТП - это точно, но не могу сказать, какое именно. Судя по тому, что на место происшествия прибыло несколько полицейских машин, в том числе «Газель» со следственно-оперативной группой, можно предположить, что на этом оживленном перекрестке сбили пешехода», - сделал вывод пензенец.

Фото с места событий также появилось в социальных сетях. «Прохожие сказали, что задел пешеходов, но все равно пока нет точной информации», - написал автор.

Одна из пользовательниц Сети обратила внимание на розовое пятно на проезжей части. «Там Хонда стояла на аварийках долго и никого не было», - подсказал другой участник обсуждения.

Комментаторы также высказывают различные предположения - от сбитого пешехода до эвакуации ЦУМа из-за телефонного терроризма.

Источник — фото vk.com/penza
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Гость|30.11.2019 15:27|

темнят мусора

Гость|30.11.2019 15:40|

Новость: съехались полицейские машины на розовое пятно в центре Пензы.

Гость|30.11.2019 15:50|

Святые менстры!

Гость|30.11.2019 16:28|

Что же случилось на самом деле?

Гость|30.11.2019 16:32|

ну съехались и что? да и хрен бы с ними. может у них там стрелка

Имя: Гость
Комментарий:

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