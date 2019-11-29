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Происшествия | В Пензе на улице Аустрина загорелся мебельный цех

29.11.2019|11:00
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В пятницу, 29 ноября, в Пензе случился пожар: произошло возгорание в здании мебельной фабрики на улице Аустрина, 139а.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 10:07. По данным на 10:55, пожарные подразделения ликвидируют огонь. Угрозы его распространения нет.

«Площадь возгорания 80 квадратных метров. Люди эвакуированы», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, предоставив фото.

Видео, запечатлевшее строение, из которого валит дым, почти сразу появилось в социальной сети «ВКонтакте». В ЧП никто не пострадал.

Источник — видео Михаила Пижонкова, vk.com/penza_live
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