29.11.2019 | 11:00

В пятницу, 29 ноября, в Пензе случился пожар: произошло возгорание в здании мебельной фабрики на улице Аустрина, 139а.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 10:07. По данным на 10:55, пожарные подразделения ликвидируют огонь. Угрозы его распространения нет.

«Площадь возгорания 80 квадратных метров. Люди эвакуированы», - рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, предоставив фото.

Видео, запечатлевшее строение, из которого валит дым, почти сразу появилось в социальной сети «ВКонтакте». В ЧП никто не пострадал.