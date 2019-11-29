29.11.2019 | 15:29

В Сердобске следователи устанавливают причину пожара, который унес жизнь престарелого горожанина.

По данным следствия, в четверг, 28 ноября, около полуночи в одной из квартир дома на улице Пушкина возникло возгорание. В МЧС о нем сообщили соседи.

После ликвидации пожара в квартире было найдено тело 83-летнего хозяина дома. По имеющейся информации, пенсионер жил один.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительной версии, пожар возник из-за неисправности электропроводки.