В Сердобске следователи устанавливают причину пожара, который унес жизнь престарелого горожанина.
По данным следствия, в четверг, 28 ноября, около полуночи в одной из квартир дома на улице Пушкина возникло возгорание. В МЧС о нем сообщили соседи.
После ликвидации пожара в квартире было найдено тело 83-летнего хозяина дома. По имеющейся информации, пенсионер жил один.
«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
По предварительной версии, пожар возник из-за неисправности электропроводки.
penzainform.ru писал(a):На нищие пенсии невозможно починить электропроводку,печь и т.д. Для пенсионеров это немыслимые затраты.