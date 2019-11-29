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Происшествия | Обстоятельства гибели сердобчанина при пожаре установит следствие

29.11.2019|15:29
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В Сердобске следователи устанавливают причину пожара, который унес жизнь престарелого горожанина.

По данным следствия, в четверг, 28 ноября, около полуночи в одной из квартир дома на улице Пушкина возникло возгорание. В МЧС о нем сообщили соседи.

После ликвидации пожара в квартире было найдено тело 83-летнего хозяина дома. По имеющейся информации, пенсионер жил один.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По предварительной версии, пожар возник из-за неисправности электропроводки.

Источник — фото, видео penza.sledcom.ru
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Гость|29.11.2019 16:08|

penzainform.ru писал(a):

По предварительной версии, пожар возник из-за неисправности электропроводки.
На нищие пенсии невозможно починить электропроводку,печь и т.д. Для пенсионеров это немыслимые затраты.

Имя: Гость
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