29.11.2019 | 09:18

Престарелый мужчина погиб при пожаре, произошедшем в Сердобске в ночь с 28 на 29 ноября.

Сигнал о возгорании в срубовом двухквартирном доме на улице Пушкина поступил в 0:20.

«К тушению привлекалось 8 человек, 2 единицы техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В результате в доме прогорели полы на площади 2 кв. м. Несмотря на усилия пожарных, спасти 83-летнего хозяина квартиры не удалось.

Все обстоятельства случившегося и причина пожара будут установлены по результатам проверки.