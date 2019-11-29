Престарелый мужчина погиб при пожаре, произошедшем в Сердобске в ночь с 28 на 29 ноября.
Сигнал о возгорании в срубовом двухквартирном доме на улице Пушкина поступил в 0:20.
«К тушению привлекалось 8 человек, 2 единицы техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
В результате в доме прогорели полы на площади 2 кв. м. Несмотря на усилия пожарных, спасти 83-летнего хозяина квартиры не удалось.
Все обстоятельства случившегося и причина пожара будут установлены по результатам проверки.
Пенсии маленькие.часто нищенские и пожилым людям практически невозможно содержать в надлежащем состоянии печи и электрооборудование. В этом нет их вины.