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Происшествия | В Сердобске при пожаре погиб 83-летний мужчина

29.11.2019|09:18
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Престарелый мужчина погиб при пожаре, произошедшем в Сердобске в ночь с 28 на 29 ноября.

Сигнал о возгорании в срубовом двухквартирном доме на улице Пушкина поступил в 0:20.

«К тушению привлекалось 8 человек, 2 единицы техники», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В результате в доме прогорели полы на площади 2 кв. м. Несмотря на усилия пожарных, спасти 83-летнего хозяина квартиры не удалось.

Все обстоятельства случившегося и причина пожара будут установлены по результатам проверки.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|29.11.2019 09:27|

Пенсии маленькие.часто нищенские и пожилым людям практически невозможно содержать в надлежащем состоянии печи и электрооборудование. В этом нет их вины.

Гость|29.11.2019 09:44|

Пора уже

Гость|29.11.2019 09:46|

83 года,престарелый.вы чё курите писаки неумные?

Имя: Гость
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