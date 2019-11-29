29.11.2019 | 16:59

В пятницу, 29 ноября, на улице Аустрина, 152, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие. О нем стало известно из соцсети.

«У Сбербанка провалилась «Нива». Сегодня в 15:40», - написал очевидец аварии. На выложенной им фотографии видно, что машина задними колесами угодила в яму.

«Очень скоро весь мкрн Север уйдет ко дну», «Да что же это такое!!!??», «Там ни бордюра, ни ограждений... Сам неделю назад туда чуть не нырнул на газельке», «После известных событий на Аустрина инфаркт схватишь, когда машина вот так проваливаться с тобой начнет, хоть и не сильно», - высказались комментаторы.

В октябре автомобиль пензячки едва не угодил в ту же яму. «Вот такие люки на Аустрина, 152, будьте осторожнее!» - предупредила тогда горожанка других водителей. По словам женщины, она не заметила углубления, поскольку ехала с горки, а вокруг было темно. В результате автомобиль сел на днище, бампер треснул.

Под известными событиями, о которых написал один из комментаторов, имеется в виду трагедия, произошедшая на Аустрина, 37, 19 ноября. Тогда на стоянке возле магазина автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир погибли на месте.

Причиной ЧП стал прорыв трубы горячего водоснабжения. Кипяток размыл грунт, и произошел обвал дорожного покрытия. Следствие установило, что трубопровод прокладывали 57 лет назад.