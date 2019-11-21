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Происшествия | В Кузнецке 59-летний мужчина оказался в больнице после наезда

21.11.2019|17:06
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В среду, 20 ноября, в Кузнецке произошло ДТП с участием пешехода.

По предварительным данным, в 13:30 у дома № 137Б на Пензенской улице автомобиль Great Wall, которым управлял 62-летний водитель, сбил 59-летнего мужчину.

Кузнечанин, ставший жертвой наезда, получил травмы. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу, где врачи приняли решение о его госпитализации.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

19 ноября смертельное ДТП произошло в Пензе. Около 18:50 на Большой Арбековской улице под колесами автомобиля Ford оказался 52-летний мужчина. Он погиб на месте.

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