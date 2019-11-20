20.11.2019 | 08:26

Сотрудники пензенского управления СК РФ организовали доследственную проверку по факту смерти 57-летнего жителя Каменки.

Ранее сообщалось, что его тело было обнаружено после тушения пожара в доме на улице Паршина. Инцидент произошел во вторник, 19 ноября. По имеющейся информации, мужчина проживал один.

«При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Как оказалось, очаг возгорания находился в месте расположения печи. Однако точная причина пожара будет установлена лишь по итогам проверки.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств пожара и гибели жителя Каменки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировала Татьяна Махницкая.