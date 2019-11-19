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Происшествия | В Каменке пожар унес жизнь 57-летнего мужчины

19.11.2019|15:47
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Во вторник, 19 ноября, в Пензенской области произошла еще одна трагедия: огонь унес жизнь человека.

Сообщение о том, что на улице Паршина в Каменке горит деревянный дом, поступило на пульт дежурного МЧС в 12:57.

На борьбу с огнем прибыли 10 человек на четырех спецавтомобилях. В доме выгорел чердак на площади 30 квадратных метров и прогорел потолок.

«Погиб мужчина 1962 года рождения», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причины пожара предстоит выяснить специалистам.

Утром этого же дня на улице Аустрина в Пензе автомобиль «Лада-Ларгус» упал в яму с кипятком. 53-летний водитель и его 49-летний пассажир скончались на месте.

Еще одна трагедия произошла 19 ноября в Лунинском районе. У села Лесной Вьяс ВАЗ-2109 слетел в кювет. 55-летний водитель погиб, еще три человека (мужчины 55 и 42 лет и 50-летняя женщина) были доставлены в больницу.

Источник — фото пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области
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