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Происшествия | В Чаадаевке мужчина госпитализирован после наезда грузовика

20.11.2019|09:30
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В Городищенском районе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мужчина.

По словам представителей регионального управления ГИБДД, инцидент произошел на 1-й Озерной улице в Чаадаевке в 12:45 во вторник, 19 ноября. Пешеход попал под колеса грузового автомобиля Toyota Hino, за рулем которого находился 30-летний водитель.

Пострадавшего госпитализировали. Насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается. По факту аварии назначена проверка.

19 ноября в Пензенской области случилось еще одно ДТП с участием пешехода. Автомобиль Ford Focus, которым управляла 31-летняя женщина, насмерть сбил 52-летнего мужчину на Большой Арбековской улице в Пензе.

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