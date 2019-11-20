20.11.2019 | 09:30

В Городищенском районе выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал 34-летний мужчина.

По словам представителей регионального управления ГИБДД, инцидент произошел на 1-й Озерной улице в Чаадаевке в 12:45 во вторник, 19 ноября. Пешеход попал под колеса грузового автомобиля Toyota Hino, за рулем которого находился 30-летний водитель.

Пострадавшего госпитализировали. Насколько тяжелые травмы он получил, не сообщается. По факту аварии назначена проверка.

19 ноября в Пензенской области случилось еще одно ДТП с участием пешехода. Автомобиль Ford Focus, которым управляла 31-летняя женщина, насмерть сбил 52-летнего мужчину на Большой Арбековской улице в Пензе.