20.11.2019 | 17:16

Трагедия на улице Большая Арбековская. На пешеходном переходе насмерть сбит мужчина. Он вышел на дорогу со стороны гаражей. Ford Focus ехал сверху. Судя по оставленному следу на асфальте, водитель, вероятно, начал тормозить уже после столкновения с человеком.

«Женщина 1988 года рождения, двигаясь со стороны улицы Ладожской в направлении улицы Кольцова, допустила наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход, мужчина 1967 года рождения, от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Объездной путь пользуется популярностью у водителей и нередко они двигаются там со скоростью, превышающей допустимую, забывая о том, что на нерегулируемом пешеходном переходе человек может оказаться в любой момент. А в темное время суток да еще неожиданно появившихся из-за кустов людей трудно увидеть вовремя.

Трагедия на Большой Арбековской стала не единственным ДТП со смертельным исходом, произошедшим за день. На 72-м километре автодороги Пенза - Лунино водитель «Лады» девятой модели, мужчина 1964 года рождения, по всей видимости, не справился с рулевым управлением. В результате его машину занесло в кювет. Он скончался на месте.

«Два пассажира, мужчина 1964 и женщина 1977 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение. Еще один пассажир данного автомобиля, мужчина 1977 года рождения, после оказания медицинской помощи был отпущен», - пояснил Валентин Новоженцев.