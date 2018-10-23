Утром вторника, 23 октября, в 7:20, когда многие пензенцы спешили на работу, под колеса легковушки отечественного производства попал пешеход. ДТП случилось у поворота на автодром «Вираж» в 5-м проезде Кольцова.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2104, мужчина 1960 года рождения, допустил наезд на пешехода, мужчину 1951 года рождения. В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.
По словам очевидцев, погибший двигался со стороны автодрома по направлению к улице Онежской и попал под колеса «Жигулей», когда достиг середины дороги. Вполне возможно, что одной причин смертельной аварии стали непростые погодные условия - в Пензе с утра шел дождь.
«Уважаемые водители! Госавтоинспекция обращает ваше внимание на строгое соблюдение правил дорожного движения. При подъезде к пешеходным переходам снижайте скорость заблаговременно, особенно в условиях недостаточной видимости. Пешеходам, прежде чем перейти дорогу, необходимо убедиться в безопасности перехода. Для безопасного передвижения в темное время суток используйте световозвращающие элементы», - добавил Павел Рудняев.
penzainform.ru писал(a):ПДД гласят: водитель должен принять все меры, вплоть до полной остановки! А пишущий этот бред репортёр пытается надавить на следствие, отмазывает виновного!