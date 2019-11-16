16.11.2019 | 11:28

В пятницу, 15 ноября, в Пензе на улице Чаадаева случилось ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

По предварительным данным, в 18:20 напротив дома № 19а 27-летняя автолюбительница, управлявшая ВАЗ-2114, сбила 13-летнюю девочку.

«В результате происшествия подросток получил травмы и был госпитализирован», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Наезды на юных пешеходов в областном центре случаются все чаще. Так, 11 октября у ДС «Буртасы» 50-летний водитель автомобиля Datsun сбил 9-летнего мальчика. 30 сентября на улице Кирова, напротив женского монастыря, под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка. Оба ребенка в результате ДТП оказались в больнице.