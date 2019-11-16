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Происшествия | В Пензе на ул. Чаадаева молодая автолюбительница сбила ребенка

16.11.2019|11:28
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В пятницу, 15 ноября, в Пензе на улице Чаадаева случилось ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

По предварительным данным, в 18:20 напротив дома № 19а 27-летняя автолюбительница, управлявшая ВАЗ-2114, сбила 13-летнюю девочку.

«В результате происшествия подросток получил травмы и был госпитализирован», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Наезды на юных пешеходов в областном центре случаются все чаще. Так, 11 октября у ДС «Буртасы» 50-летний водитель автомобиля Datsun сбил 9-летнего мальчика. 30 сентября на улице Кирова, напротив женского монастыря, под колеса автомобиля попала 13-летняя девочка. Оба ребенка в результате ДТП оказались в больнице.

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Гость|16.11.2019 12:13|

недавно автоЛЕДИ на мазде знак не увидела,

а тут автоЛЮБИТЕЛЬНИЦА на 14 сбила ребёнка.

Гость|16.11.2019 12:36|

жалко молодую девушку, теперь затаскают по судам

Гость|16.11.2019 12:41|

Жалко пострадавшего ребенка,а не девушку!У женщин должно быть особое внимание на дороге т.к. присутствует материнский инстинкт!Здоровья пострадавшей девочке!

Гость|16.11.2019 12:44|

Гость писал(a):

присутствует материнский инстинкт!
а мозги отсутствуют в данном случае.

Гость|16.11.2019 12:59|

Гость писал(a):

недавно автоЛЕДИ на мазде знак не увидела,

а тут автоЛЮБИТЕЛЬНИЦА на 14 сбила ребёнка.

Если ваз и кредитный дешевый инотаз то автолюбительнмца, если машина покруче то автоледи. Здесь усматривается оскорбление на основе имущественного признака.

Имя: Гость
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