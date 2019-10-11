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Происшествия | На одной из главных автомагистралей Пензы Datsun сбил 9-летнего ребенка

11.10.2019|17:13
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В пятницу, 11 октября, в Пензе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

«Наезд на пешехода у «Буртас», сбили ребенка», - такая запись появилась в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Около 15:00 у дома № 96 на проспекте Строителей 50-летний водитель автомобиля Datsun допустил наезд на мальчика 2010 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, ребенок получил телесные повреждения. О его госпитализации информации пока не имеется. В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты Госавтоинспекции.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.10.2019 17:24|

penzainform.ru писал(a):

разбираются специалисты Госавтоинспекции.
В РФ нет такой организации. Пора уже вернуться из 90-х.

Гость|11.10.2019 17:27|

А в раше есть!

Гость|11.10.2019 17:40|

Гость писал(a):

В РФ нет такой организации. Пора уже вернуться из 90-х.
Этот от жизни отстал, наверно в тюрьме сидел

Гость писал(a):

А в раше есть!
А этот ещё и дурачек...

Гость|11.10.2019 17:58|

Около буртас постоянно летят машины, даже когда для них горит красный свет, раньше хоть второй светофор сдерживал, а теперь нет. Неважно что дети там постоянно переходят дорогу.

Гость|11.10.2019 18:45|

Датсун не могла сбить ребёнка, т. к. является японской компанией.

Гость|11.10.2019 23:05|

Куда несетесь люди?Сбиваете деток,гибнут люди!

Имя: Гость
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