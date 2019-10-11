11.10.2019 | 17:13

В пятницу, 11 октября, в Пензе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.

«Наезд на пешехода у «Буртас», сбили ребенка», - такая запись появилась в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Около 15:00 у дома № 96 на проспекте Строителей 50-летний водитель автомобиля Datsun допустил наезд на мальчика 2010 года рождения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, ребенок получил телесные повреждения. О его госпитализации информации пока не имеется. В обстоятельствах ДТП разбираются специалисты Госавтоинспекции.