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Происшествия | В Сердобске водитель ВАЗа сбил двух 16-летних девушек

08.11.2019|14:17
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В четверг, 7 ноября, в Сердобске под колесами легковушки оказались две 16-летние девушки.

ДТП случилось в 20:25 напротив дома № 243 на улице Максима Горького. За рулем ВАЗ-2110 находился 32-летний мужчина.

«В результате происшествия пешеходы получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

27 сентября в селе Рощино Сердобского района Ford Focus под управлением 47-летнего мужчины сбил мать с двумя детьми. Старший ребенок, которому было 3 года, от полученных травм погиб. Младший, новорожденный, был экстренно доставлен в больницу. Женщина не пострадала. Сотрудники ОГИБДД по Сердобскому району установили, что водитель был пьян.

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Гость|08.11.2019 14:36|

ГИБДД в Пензе-то нет, а в области и подавно НЕТ !!!

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