07.11.2019 | 11:01

В четверг, 7 ноября, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода-мужчины.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, выложивший в Сеть фото с места ДТП. «Товары для женщин», сбили на пешеходном переходе. Время 10:30», - написал автор поста.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области подтвердили факт ДТП, уточнив, что наезд на пешехода допустил водитель автомобиля ВАЗ-21099.

Выехавшим на место инспекторам ДПС предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.