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Происшествия | В Пензе на проспекте Строителей водитель ВАЗа сбил человека

07.11.2019|11:01
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В четверг, 7 ноября, на проспекте Строителей в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода-мужчины.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, выложивший в Сеть фото с места ДТП. «Товары для женщин», сбили на пешеходном переходе. Время 10:30», - написал автор поста.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области подтвердили факт ДТП, уточнив, что наезд на пешехода допустил водитель автомобиля ВАЗ-21099.

Выехавшим на место инспекторам ДПС предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.

Источник — vk.com/sova_penza
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