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Происшествия | В ГИБДД рассказали о погибшей в аварии под Пензой женщине

06.11.2019|20:33
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Представители регионального управления ГИБДД России прокомментировали трагическое ДТП, случившееся в Пензенской области вечером в среду, 6 ноября.

По предварительным данным, в 17:55 на улице Дорожной в Бессоновке столкнулись автомобиль BMW, за рулем которого находился 54-летний мужчина, и ВАЗ-2107 под управлением 27-летнего водителя.

«В результате пассажир автомобиля ВАЗ - женщина 1974 года рождения - от полученных травм скончалась», - уточнили в УГИБДД.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе уточняют информацию о пострадавших.

Ранее очевидцы сообщали, что в больницу были доставлены женщина и двое детей.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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