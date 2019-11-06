06.11.2019 | 20:33

Представители регионального управления ГИБДД России прокомментировали трагическое ДТП, случившееся в Пензенской области вечером в среду, 6 ноября.

По предварительным данным, в 17:55 на улице Дорожной в Бессоновке столкнулись автомобиль BMW, за рулем которого находился 54-летний мужчина, и ВАЗ-2107 под управлением 27-летнего водителя.

«В результате пассажир автомобиля ВАЗ - женщина 1974 года рождения - от полученных травм скончалась», - уточнили в УГИБДД.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе уточняют информацию о пострадавших.

Ранее очевидцы сообщали, что в больницу были доставлены женщина и двое детей.