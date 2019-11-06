06.11.2019 | 10:41

Во вторник, 5 ноября, в Кузнецком районе произошло ДТП, в котором пострадали пожилая женщина и ребенок.

По предварительным данным, в 12:30 на 764-м километре федеральной дороги М5 «Урал» столкнулись три автомобиля: грузовой ГАЗ-2824 LU под управлением 31-летнего шофера, Nissan Murano с 76-летним водителем и Mercedes-Benz Actros, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

«Пассажиры Nissan Murano - 75-летняя женщина и 9-летний мальчик - получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины аварии предстоит выяснить специалистам.