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Происшествия | В Кузнецком районе в ДТП на трассе М5 пострадали пенсионерка и ребенок

06.11.2019|10:41
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Во вторник, 5 ноября, в Кузнецком районе произошло ДТП, в котором пострадали пожилая женщина и ребенок.

По предварительным данным, в 12:30 на 764-м километре федеральной дороги М5 «Урал» столкнулись три автомобиля: грузовой ГАЗ-2824 LU под управлением 31-летнего шофера, Nissan Murano с 76-летним водителем и Mercedes-Benz Actros, за рулем которого находился 49-летний мужчина.

«Пассажиры Nissan Murano - 75-летняя женщина и 9-летний мальчик - получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины аварии предстоит выяснить специалистам.

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